Экс-форвард Черкащины Фаюк сменил клуб в Первой лиге

Новости спорта:Балканы на официальном сайте объявили о подписании экс-форварда Черкащины Андрея Фаюка.

Балканы на официальном сайте объявили о подписании экс-форварда Черкащины Андрея Фаюка. Игрок уже успел сыграть в четырех контрольных матчах за новый клуб, однако результативными действиями не отличался.

В первом круге Фаюк защищал цвета Черкащины, сыграв в 16 играх (888 минут) и забив один гол. Также в послужном списке 26-летнего нападающего числятся выступления за Реал Фарму, тернопольскую Ниву, Энергию, Горняк-Спорт и Металлист 1925.

Напомним, что по окончании первой части сезона Балканы расстались с четырьмя игроками — вратарем Алексеем Паламарчуком, защитником Богданом Саламахой, полузащитниками Виктором Георгиевым, Ярославом Захаревичем и Денисом Антюхом, а также нападающим Вадимом Гранчаром.

Также сообщалось, что на просмотре в Балканах находится экс-хавбек Олимпика и Металлиста 1925 Луис Фернандо.

Балканы на зимний перерыв ушли на 14 месте турнирной таблицы Первой лиги Украины. Весной команда Пархоменко начнет вторую часть чемпионата домашним матчем против Черкащины.