Когда Суарес вернется на футбольное поле

Новости спорта:Восстановление Луиса Суареса проходит быстрее запланированных сроков.

Восстановление нападающего Барселоны Луиса Суареса проходит быстрее запланированных сроков, передает портал Goal.com.

Предполагается, что уругваец может успеть восстановиться к полуфинальным матчам Лиги чемпионов, если каталонцы дойдут до решающих матчей турнира.

Напомним, в январе Суарес перенес операцию на колене. Тогда сообщалось, что Луис не сыграет в течение четырех месяцев.

33-летний форвард в нынешнем сезоне сыграл в 23 матчах Барселоны, забив 14 голов и отдав 11 результативных передач.

Вчера операцию на бедре также перенес другой нападающий блаугранас Усман Дембеле. Француз пропустит следующие полгода и не поможет команде в нынешнем сезоне.

На сегодняшний день Барселона занимает второе место в таблице Примеры и отстает от лидирующего Реала на три очка.