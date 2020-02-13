Тренер Десны: Бывшие игроки Динамо удивлялись, когда на банкете не видели никого пьяным

Главный тренер «Десны» Александр Рябоконь рассказал о банкете команды после завершения первого круга.
- На банкете физические нагрузки все игроки выдерживают?
– Недавно был у нас банкет после последнего матча в первом круге. Не считая 0:1, в теплой атмосфере прошло.
Были заслуженные мастера спорта, бывшие игроки «Динамо». Не буду называть фамилии, но они очень удивились, когда банкет доходил до экватора, возможно, ближе к концу, что не было ни одного пьяного. Профессионалы. Иногда сам удивляешься с этого поколения, – сказал Рябоконь.