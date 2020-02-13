Setanta запустит второй телеканал в Украине

Новости спорта:Setanta расширяет влияние на украинских рынок.

Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания выдал компании Setanta Sports лицензию на запуск второго телеканала в Украине.

Новый канал Setanta Sports+ уже включен в список иностранных адаптированных каналов Украины, о чем информирует пресс-служба Setanta Sports.

В Украине Setanta вещает с 1 августа 2019 года. Канал транслирует матчи АПЛ, Кубка Англии, Кубка Лиги, Чемпионшипа, шотландской Премьер-Лиги, этапы Формулы-1, поединки NHL и NBA, а также турниры UFC.

Setanta Sports+ планирует в огромном объеме транслировать теннисные турниры.