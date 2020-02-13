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Setanta запустит второй телеканал в Украине

Setanta запустит второй телеканал в Украине
16:35 Сегодня Телеграф Спорт Арена Фото: Медиасат

Новости спорта:Setanta расширяет влияние на украинских рынок.

Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания выдал компании Setanta Sports лицензию на запуск второго телеканала в Украине.

Новый канал Setanta Sports+ уже включен в список иностранных адаптированных каналов Украины, о чем информирует пресс-служба Setanta Sports.

В Украине Setanta вещает с 1 августа 2019 года. Канал транслирует матчи АПЛ, Кубка Англии, Кубка Лиги, Чемпионшипа, шотландской Премьер-Лиги, этапы Формулы-1, поединки NHL и NBA, а также турниры UFC.

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Setanta Sports+ планирует в огромном объеме транслировать теннисные турниры.

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Медиа, Новости спорта, Новости футбола, Setanta.
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