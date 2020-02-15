На выход: защитник Шахтера может продолжить карьеру в Польше

Новости спорта:Защитник Шахтера Богдан Бутко может продолжить карьеру в Гурнике.

Защитник Шахтера Богдан Бутко может продолжить карьеру в Гурнике, сообщает Sport.pl. Руководство польского клуба видит в украинце замену Борису Секуличу, который близок к переходу в Чикаго Файр.

Бутко продолжает восстановление после травмы. Отметим, что украинец готов перейти в польский клуб, чтобы получать регулярную игровую практику перед Евро-2020. Защитник надеется на вызов в сборную Украины.

Ранее Бутко вел переговоры с другим польским клубом — Лехом. Переход защитника сорвался из-за повреждения игрока.

Бутко не попал в заявку Горняков на матчи плей-офф Лиги Европы. Отметим, что действующий контракт Богдана с Шахтером истекает в июне 2021 года.

В нынешнем сезоне 29-летний защитник не провел ни единого матча за Шахтер. Бутко проиграл конкуренцию Сергею Болбату и Додо.

Шахтер лидирует в чемпионате Украины, опережая Динамо на 14 очков. 20 февраля команда Луиша Каштру в Харькове сыграет с Бенфикой в первом матче 1/16 финала Лиги Европы. Гурник идет на 12-й позиции чемпионата Польши