Игрок Динамо попал в список самых дорогих левых защитников

Новости спорта:Миколенко попал в топ-5 самых дорогих левых защитников до 21 года по версии Transfermarkt.

Защитник киевского Динамо и сборной Украины Виталий Миколенко вошел в топ-5 самых дорогих левых защитников до 21 года по версии Transfermarkt.

Портал дал цену футболисту - 10 миллионов евро.

Первое место занял защитник Баварии Альфонсо Дэвис. Также в топ-5 попали Аит Нури (Анже, Франция), Лука Пеллегрини (Кальяри) и Стэнли Нсоки (Ницца, Франция).

Напомним, ранее сообщалось, что полузащитник Шахтера Виктор Коваленко попал в символическую сборную U-23 по версии Transfermarkt.