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Игрок Динамо попал в список самых дорогих левых защитников

Игрок Динамо попал в список самых дорогих левых защитников
16:35 Сегодня Телеграф isport.ua

Новости спорта:Миколенко попал в топ-5 самых дорогих левых защитников до 21 года по версии Transfermarkt.

Защитник киевского Динамо и сборной Украины Виталий Миколенко вошел в топ-5 самых дорогих левых защитников до 21 года по версии Transfermarkt.

Портал дал цену футболисту - 10 миллионов евро.

Первое место занял защитник Баварии Альфонсо Дэвис. Также в топ-5 попали Аит Нури (Анже, Франция), Лука Пеллегрини (Кальяри) и Стэнли Нсоки (Ницца, Франция).

 
 
 
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Davies ranks 1st! #davies #fcbayern #bayernmunich #fcbayernmünchen #az #manchesterunited #manunited #manutd #wolves #cagliari #asmonaco #1fcköln

Публикация от Transfermarkt (@transfermarkt_official)

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Напомним, ранее сообщалось, что полузащитник Шахтера Виктор Коваленко попал в символическую сборную U-23 по версии Transfermarkt.

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УПЛ, ФК Динамо (Киев), Виталий Миколенко.
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