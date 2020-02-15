Игрок Динамо попал в список самых дорогих левых защитников

Защитник киевского Динамо и сборной Украины Виталий Миколенко вошел в топ-5 самых дорогих левых защитников до 21 года по версии Transfermarkt.
Портал дал цену футболисту - 10 миллионов евро.
Первое место занял защитник Баварии Альфонсо Дэвис. Также в топ-5 попали Аит Нури (Анже, Франция), Лука Пеллегрини (Кальяри) и Стэнли Нсоки (Ницца, Франция).
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Напомним, ранее сообщалось, что полузащитник Шахтера Виктор Коваленко попал в символическую сборную U-23 по версии Transfermarkt.