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Игрок Тоттенхэма сломал руку и перенесет операцию

Игрок Тоттенхэма сломал руку и перенесет операцию
15:15 Сегодня Телеграф Спорт Арена

Новости спорта:Кореец пропустит несколько недель.

Полузащитник Тоттенхэма Сон Хын Мин пропустит несколько недель из-за перелома руки в матче с Астон Виллой (3:2), сообщает официальный сайт Шпор.

Кореец вскоре перенесен операцию, после чего станут известны более подробные сроки его восстановления.

Отметим, что в победном матче Тоттенхэма над Астон Виллой Сон Хын Мин сделал дубль и помог своей команде заработать три очка.

Всего в нынешнем сезоне 27-летний игрок провел за Шпор 32 матча во всех турнирах, забив 16 голов и сделав 9 результативных передач.

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Тоттенхэм находится на пятом месте турнирной таблицы АПЛ.

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ФК Тоттенхэм, АПЛ, Чемпионат Англии, Сон Хын-Мин.
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