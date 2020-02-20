Челси потерял ключевого футболиста

Новости спорта:Футболист Челси Нголо Канте выбыл из строя на три недели.

Хавбек «Челси» Нголо Канте выбыл из строя на три недели. У футболиста травма приводящей мышцы, которую он получил в матче 26-го тура АПЛ против «Манчестер Юнайтед» (0:2).

Таким образом, «Челси» будет обходиться без Канте в матчах против «Тоттенхэма» (22 февраля), первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов с «Баварией» (25 февраля) и встречу Кубка Англии против «Ливерпуля» (3 марта).

В этом сезоне Канте провел 18 матчей в АПЛ и забил 3 мяча.

Ранее сообщалось, что «Челси» летом хочет купить Сергея Милинковича-Савича.