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Четверг, 20.02.2020
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Челси потерял ключевого футболиста

Челси потерял ключевого футболиста
10:57 Сегодня Телеграф sport.ua

Новости спорта:Футболист Челси Нголо Канте выбыл из строя на три недели.

Хавбек «Челси» Нголо Канте выбыл из строя на три недели. У футболиста травма приводящей мышцы, которую он получил в матче 26-го тура АПЛ против «Манчестер Юнайтед» (0:2).

Таким образом, «Челси» будет обходиться без Канте в матчах против «Тоттенхэма» (22 февраля), первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов с «Баварией» (25 февраля) и встречу Кубка Англии против «Ливерпуля» (3 марта).

В этом сезоне Канте провел 18 матчей в АПЛ и забил 3 мяча.

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Ранее сообщалось, что «Челси» летом хочет купить Сергея Милинковича-Савича.

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ФК Челси, Футбол, АПЛ, Новости футбола, Н'Голо Канте.
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