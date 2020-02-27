Когда состоится перенесенный матч Лиги Европы Зальцбург - Айнтрахт

Новости спорта:Сегодня встреча команд не состоится из-за угрозы шторма.

Ответный поединок 1/16 финала Лиги Европы между РБ Зальцбург и Айнтрахтом из Франкфурта-на-Майне состоится завтра, 28 февраля. Начало игры – в 19:00 по киевскому времени, сообщили "орлы" в Твиттере.

Изначально встреча должна была состояться сегодня в 22:00, однако ее отменили из-за угрозы шторма.

В первом матче в Германии Айнтрахт победил 4:1, создав неплохой задел для выхода в 1/8 финала.

Первой командой, обеспечившей себе место в следующей стадии, стал Рейнджерс, который вчера выбил из турнира Брагу (3:2, 1:0).