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Матчи чемпионата Италии перенесены из-за коронавируса

Матчи чемпионата Италии перенесены из-за коронавируса
14:42 Сегодня Телеграф football.ua Фото: Твиттер

Новости спорта:Из-за вспышки заболевших пришлось отменить несколько матчей.

Эпидемия коронавируса продолжает вмешиваться в итальянский футбол. На этот раз руководство Серии А перенесло пять матчей чемпионата, в число которых вошли следующие противостояния: Удинезе — Фиорентина, Милан — Дженоа, Парма — СПАЛ, Сассуоло — Брешия, а также Ювентус — Интер.

Все вышеупомянутые поединки должны были пройти в рамках 26-го тура в эти выходные при пустых трибунах, однако все изменилось после встречи правительства с футбольными властями Италии.

Многие клубы не захотели терять доход от продажи билетов. В частности это касается Ювентуса, который на матче с Интером мог заработать порядка 5 миллионов евро.

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Таким образом, все перенесенные поединки 26-го тура Серии А состоятся уже весной. Если ничего не поменяется, то датой проведения матчей станет 13 мая, а финал Кубка Италии будет перенесен на 20 мая.

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Наполи, Серия А, Интер, Ювентус, Новости футбола, Кальчо.
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