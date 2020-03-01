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Матч Бундеслиги прерван из-за оскорбительных баннеров в адрес НФС и президента Хоффенхайма

Матч Бундеслиги прерван из-за оскорбительных баннеров в адрес НФС и президента Хоффенхайма
16:34 Сегодня Телеграф football.ua Фото: Твиттер

Новости спорта:Берлинцы продолжили скандальный флешмоб фанатов Баварии.

В рамках 24-го тура чемпионата Германии Унион в родных стенах принимает Вольфсбург, побеждая по итогу первого тайма со счетом 1:0.

Примечательно, что под самый занавес первой половины арбитр прервал поединок из-за оскорбительный баннеров болельщиков хозяев.

"Коллективные наказания были отменены в 2017 году, и теперь они пользуются популярностью у Хоппа. Два шага назад! Иди на***, НСФ", — таким образом фанаты "железных" выразили свой протест против Немецкого футбольного союза, который обещал впредь не использовать правило коллективного наказания.

Кроме того, берлинцы вспомнили президента Хоффенхайма Дитмара Хоппа, которого ранее в матче "деревенских" против Баварии оскорбляли болельщики мюнхенцев. Напомним, одной из главных причин негативного отношения к Хоппу является то, что функционеру удалось обойти правило 50+1, владея практически всеми акциями Хоффенхайма.

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Отметим, что арбитр матч возобновил, и команды ушли на перерыв.

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Бундеслига, Футбол, Новости футбола, ФК Унион Берлин, Унион Берлин - Вольфсбург.
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