Матч Бундеслиги прерван из-за оскорбительных баннеров в адрес НФС и президента Хоффенхайма

В рамках 24-го тура чемпионата Германии Унион в родных стенах принимает Вольфсбург, побеждая по итогу первого тайма со счетом 1:0.

Примечательно, что под самый занавес первой половины арбитр прервал поединок из-за оскорбительный баннеров болельщиков хозяев.

"Коллективные наказания были отменены в 2017 году, и теперь они пользуются популярностью у Хоппа. Два шага назад! Иди на***, НСФ", — таким образом фанаты "железных" выразили свой протест против Немецкого футбольного союза, который обещал впредь не использовать правило коллективного наказания.

“Collective punishments scrapped in 2017, and now currying favour with Hopp. Two steps back! F*** you, DFB”

More banners, this time from 1. FC #Union #Berlin supporters. Referee again stops play, PA announcement, game resumes.

