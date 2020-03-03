МЮ отказался от трансфера Лонгстаффа

Новости спорта:Англичанина провожали в Манчестер с мая прошлого года.

МЮ больше не заинтересован в услугах полузащитника Шона Лонгстаффа.

22-летнего англичанина активно провожали на Олд Траффорд летом прошлого года. Сообщалось и об интересу к Шону в январе.

В нынешнем сезоне Лонгстафф сыграл в 24 матчах Сорок, забив гол и отдав 2 результативных передачи.

Минувшей зимой Красные дьяволы подписали плеймейкера Спортинга Бруну Фернандеша. Также клубу приписывают интерес к Джеймсу Мэддисону из Лестера и Джеку Грилишу из Астон Виллы.

На сегодняшний день подопечные Оле-Гуннара Сульшера занимают пятое место в таблице Премьер-лиги. До топ-четверки — три очка.