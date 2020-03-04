Бутко рассказал о дебюте за Лех

Новости спорта:Богдан Бутко прокомментировал свой дебют за познаньский клуб.

Защитник польского Леха Богдан Бутко прокомментировал свой дебют за познаньский клуб. По его словам, стиль местного футбола ему нравится больше, чем украинского.

«Мне нравится стиль польских команд даже больше, чем украинских. В Польше больше требований к умению вести единоборства. Болельщики поддерживали нас весь матч и повлияли на результат», — сказал Бутко.

«Возможно, я пока не готов физически на все 100%, но это лишь вопрос времени. После травмы не так легко набрать оптимальную форму».

Вчера в дебютном матче Бутко за Лех команда украинца в чемпионате Польши победила Гурник Забже со счетом 4:1. Бутко отыграл все 90 минут. В феврале Бутко перебрался в Лех из Шахтера на правах аренды до конца сезона.

Лех находится на третьем месте Экстраклассы и в следующем матче 8 марта сыграет с Вислой.