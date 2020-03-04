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СМИ: Футболисты Барселоны разочаровались в Сетьене

СМИ: Футболисты Барселоны разочаровались в Сетьене
20:32 Сегодня Телеграф football.ua

Новости спорта:Карьера специалиста на Камп Ноу может оказаться короткой.

Многие футболисты Барселоны потеряли веру в главного тренера команды Кике Сетьена, который работает в клубе лишь два месяца, сообщает Catalunya Ràdio.

По данным источника, ряд исполнителей каталонского коллектива считают, что новый тренерский штаб не способен управлять такой большой командой.

Отмечается, что сомнения в качестве Сетьена начали возникать среди игроков после поражения от Валенсии со счетом 0:2, а проигрыш в Эль Класико лишь подогрел конфликт.

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Ранее сообщалось, что изначально пост главного тренера Барселона предлагала наставнику сборной Нидерландов Рональду Куману.

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ФК Барселона, Футбол, Новости футбола, Кике Сетьен.
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