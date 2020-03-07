"Барселона" вырвала победу у "Реал Сосьедада"

Новости спорта:"Барселона" одолела "Реал Сосьедад" благодаря голу Месси.

«Реал» отстает на два очка и имеет матч в запасе.

«Барселона» обыграла дома «Реал Сосьедад» (1:0) в матче 27-го тура чемпионата Испании (Ла Лига). Единственный мяч забил Лионель Месси с пенальти.

«Барселона» имела большое преимущество, но гости оборонялись организованно. На 81-й минуте с помощью видеоповтора арбитр назначил пенальти за игру рукой защитника басков, который реализовал Месси. В добавленное время матча другой повтор отменил гол Альбы из-офсайда. 1:0 - важная победа «Барселоны».

«Барселона» вновь возглавила Ла Лигу, набрав 58 очков. Каталонцев может обойти мадридский «Реал» (56 очков), если победит в завтрашнем матче «Бетис».