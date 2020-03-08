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Сульшер повторил достижение Конте и Санту (Фото)

Сульшер повторил достижение Конте и Санту (Фото)
22:42 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт Фото: Twitter

Новости спорта:Норвежский тренер МЮ второй раз в сезоне обыграл Гвардиолу.

Пеп Гвардиола уже четвертый сезон возглавляет Манчестер Сити. Если в первый сезон у него не все получалось, то в предыдущих двух его команда была машиной для побед.

В этом сезоне в МС не все идеально. Подтверждение тому 25-и очковое отставание от Ливерпуля, которому хватит и шести очков, чтобы оформить досрочное чемпионство.

Именно в самые неудачные сезоны Гвардиола уступал одному тренеру в обеих матчах сезона. В первенстве 2016/2017 это удалось Антонио Конте, а в этом наставнику Вулверхэмптона Нуно Санту. Сегодня МЮ победил МС 2:0, что позволило стать Оле-Гуннару Сульшеру в один ряд к итальянцу и португальцу.

Стоит отметить, что данный список может пополниться. Ливерпуль Клоппа обыграл "горожан" в первом круге 3:1. Видимо, хоть матч особой турнирной важности иметь и не будет, но для Гвардиолы игра будет очень принципиальной. 

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АПЛ, Пеп Гвардиола, Новости спорта, Новости футбола, Оле Гуннар Сульшер, Нуно Санту.
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