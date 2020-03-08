Сульшер повторил достижение Конте и Санту (Фото)

Пеп Гвардиола уже четвертый сезон возглавляет Манчестер Сити. Если в первый сезон у него не все получалось, то в предыдущих двух его команда была машиной для побед.
В этом сезоне в МС не все идеально. Подтверждение тому 25-и очковое отставание от Ливерпуля, которому хватит и шести очков, чтобы оформить досрочное чемпионство.
Именно в самые неудачные сезоны Гвардиола уступал одному тренеру в обеих матчах сезона. В первенстве 2016/2017 это удалось Антонио Конте, а в этом наставнику Вулверхэмптона Нуно Санту. Сегодня МЮ победил МС 2:0, что позволило стать Оле-Гуннару Сульшеру в один ряд к итальянцу и португальцу.
Only three managers have ever completed a league double against a Pep Guardiola side:
✓ Antonio Conte’s Chelsea
✓ Nuno Espírito Santo’s Wolves
✓ Ole Gunnar Solskjær’s Man Utd
Twice this season. pic.twitter.com/zt5karNvwe
— Squawka Football (@Squawka) March 8, 2020
Стоит отметить, что данный список может пополниться. Ливерпуль Клоппа обыграл "горожан" в первом круге 3:1. Видимо, хоть матч особой турнирной важности иметь и не будет, но для Гвардиолы игра будет очень принципиальной.