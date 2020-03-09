Конфликта нет: Леклер хочет, чтобы Феттель остался в Феррари

Новости спорта:Леклер будет только рад, если Феттель останется в Феррари.

Пилот Феррари Шарль Леклер выразил надежду, что немецкий гонщик Себастьян Феттель останется в Скудерии еще как минимум на два сезона.

"У меня с Феттелем замечательные рабочие отношения. Я перешел в Феррари в прошлом году, и он одним из первых предложил мне помощь и помог освоиться здесь".

Я не знаю, останется он в команде после этого сезона или нет, но я пойму любое решение руководства. Лично я буду рад, если Себастьян останется", - цитирует Леклера Racingnews365.nl.

Напомним, в прошлом сезоне пилоты часто конфликтовали между собой. Например, после Гран-при России Леклер заявил, что у него с Себастьяном была договоренность - если немец по ходу гонки займет первое место, то потом пропустит Леклера вперед. Но Феттель отказался это делать.