Скачать
Воскресенье, 15.03.2020
Заря - Шахтер: онлайн-трансляция матча (Видео)
Заря - Шахтер: онлайн-трансляция матча (Видео)
Финальная стадия Лиги чемпионов может потерпеть кардинальные изменения
Финальная стадия Лиги чемпионов может потерпеть кардинальные изменения
Коронавирус добрался до футболиста испанской Примеры
Коронавирус добрался до футболиста испанской Примеры
Шестой футболист Сампдории заразился коронавирусом COVID-19
Шестой футболист Сампдории заразился коронавирусом COVID-19

Руни рассказал, как с Роналду заезжал в Макдоналдс перед матчем

Руни рассказал, как с Роналду заезжал в Макдоналдс перед матчем
14:23 Сегодня Телеграф championat.com

Новости спорта:Уэйн Руни вспомнил забавную историю про Криштиану Роналду.

Бывший нападающий "Манчестер Юнайтед" Уэйн Руни, ныне выступающий за "Дерби Каунти", поделился воспоминаниями о бывшем одноклубнике Криштиану Роналду.

"Когда я только перешёл в "Юнайтед", мы с Криштиану ездили на игры и тренировки вместе. Помню, как за ночь перед игрой мы заезжали в "Макдоналдс", потому что он хотел "биг мак". Он пытался набрать вес, потому что был очень худым. Я был за рулём, и мне пришлось заехать за его "биг маком", – приводит слова Руни Goal.com.

Роналду выступал в составе "Манчестер Юнайтед" с 2003 по 2009 год, Руни — с 2004 по 2017-й. За время совместного выступления футболисты трижды становились чемпионами английской Премьер-лиги, а также выиграли Лигу чемпионов в 2008 году.

Ранее Руни подколол вратаря МЮ.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

ФК Манчестер Юнайтед, Футбол, АПЛ, Новости футбола, Уэйн Руни.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Украинка Мороз сокрушила Майру Силву (Видео)
02 Усик рассказал о взаимоотношениях с братьями Кличко
03 VAR и Супряга: Днепр-1 обыграл Мариуполь в УПЛ (Видео)
04 Заря - Шахтер: онлайн-трансляция матча (Видео)
05 Роналду сдает свои отели под бесплатные больницы
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь