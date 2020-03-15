Руни рассказал, как с Роналду заезжал в Макдоналдс перед матчем

Новости спорта:Уэйн Руни вспомнил забавную историю про Криштиану Роналду.

Бывший нападающий "Манчестер Юнайтед" Уэйн Руни, ныне выступающий за "Дерби Каунти", поделился воспоминаниями о бывшем одноклубнике Криштиану Роналду.

"Когда я только перешёл в "Юнайтед", мы с Криштиану ездили на игры и тренировки вместе. Помню, как за ночь перед игрой мы заезжали в "Макдоналдс", потому что он хотел "биг мак". Он пытался набрать вес, потому что был очень худым. Я был за рулём, и мне пришлось заехать за его "биг маком", – приводит слова Руни Goal.com.

Роналду выступал в составе "Манчестер Юнайтед" с 2003 по 2009 год, Руни — с 2004 по 2017-й. За время совместного выступления футболисты трижды становились чемпионами английской Премьер-лиги, а также выиграли Лигу чемпионов в 2008 году.

Ранее Руни подколол вратаря МЮ.