Русин вписал свое имя в историю Динамо (Видео)

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09:32 Сегодня Телеграф isport.ua Фото: ФК Динамо

Новости спорта:Украинский форвард Назарий Русин забил 1000-й домашний гол Динамо в чемпионатах Украины

Нападающий Динамо Назарий Русин забил 1000-й домашний гол киевлян в чемпионатах Украины. Форвард отличился в матче 23-го тура против Десны (1:1).

Это первый гол Назария за Динамо после возвращения из аренды. В первой половине сезона Русин выступал в Заре, в 17 матчах во всех турнирах забив 7 мячей.

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Гол Русина - в обзоре матча Динамо - Десна:

Динамо с 46 очками идет на третьем месте Favbet Лиги, уступая Заре по результатам личных встреч.

Напомним, что на следующей неделе УПЛ может быть приостановлена после совещания с УЕФА. Если же чемпионат Украины продолжится, то Динамо 22 марта на выезде сыграет с Шахтером.

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ФК Динамо (Киев), Футбол, УПЛ, ФК Десна, Новости футбола, Назарий Русин.
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