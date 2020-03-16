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Вячеслав Шевчку рассказал, почему Висенте Гомес покинул донецкий Олимпик

Вячеслав Шевчку рассказал, почему Висенте Гомес покинул донецкий Олимпик
15:54 Сегодня Телеграф Фото: ФК Олимпик

Новости спорта:

Бывший футболист Шахтера и сборной Украины, а также экс-тренер Олимпика Вячеслав Шевчук прокомментировал матч Динамо и Десны, а также рассказал о том, что Висенте Гомес хотел покинуть донецкий клуб еще зимой.

«Сейчас есть сложности в игре у Динамо. Я был на кубковом матче Динамо и Александрии, также были проблемы в организации игры. Сегодня Динамо было лучше, чем в кубковом матче, но от Десны я ожидал большего. Вижу, что команда играет в интересный и атакующий футбол, много футболистов, большой подбор игроков. Когда играют ниже, то тоже есть хорошие контратаки», — сказал Вячеслав Шевчук.

«Уход Висенте Гомеса с Олимпика? Зимой, на тренировочных сборах, я был в Турции и общался с Висенте. С его слов, он был готов уйти, потому что был не удовлетворен селекционной работой».

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Ранее Олимпик объявил об уходе Висенте Гомеса и назначении в качестве исполняющего обязанности тренера Игоря Климовского.

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ФК Олимпик, Вячеслав Шевчук, УПЛ, Висенте Гомес.
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