Вячеслав Шевчку рассказал, почему Висенте Гомес покинул донецкий Олимпик

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Бывший футболист Шахтера и сборной Украины, а также экс-тренер Олимпика Вячеслав Шевчук прокомментировал матч Динамо и Десны, а также рассказал о том, что Висенте Гомес хотел покинуть донецкий клуб еще зимой.

«Сейчас есть сложности в игре у Динамо. Я был на кубковом матче Динамо и Александрии, также были проблемы в организации игры. Сегодня Динамо было лучше, чем в кубковом матче, но от Десны я ожидал большего. Вижу, что команда играет в интересный и атакующий футбол, много футболистов, большой подбор игроков. Когда играют ниже, то тоже есть хорошие контратаки», — сказал Вячеслав Шевчук.

«Уход Висенте Гомеса с Олимпика? Зимой, на тренировочных сборах, я был в Турции и общался с Висенте. С его слов, он был готов уйти, потому что был не удовлетворен селекционной работой».

Ранее Олимпик объявил об уходе Висенте Гомеса и назначении в качестве исполняющего обязанности тренера Игоря Климовского.