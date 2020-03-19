Воспитанник Динамо Владимир Коваль продолжит карьеру в Немане

Новости спорта:Воспитанник Динамо Владимир Коваль перешел в белорусский Неман.

Нападающий Владимир Коваль перешел в белорусский Неман. Соглашение сторон рассчитано до конца сезона.

Последним клубом 27-летнего форварда был Черноморец, за который он выступал до октября прошлого года (5 матчей без результативных действий в нынешнем сезоне).

Коваль — воспитанник Динамо, но за первую команду киевлян он не провел ни одного матча. После ухода из Динамо нападающий выступал за Севастополь и польские Стомил, Термалику и Олимпию.

В прошлом сезоне Неман занял девятое место в чемпионате Беларуси. В первом туре стартующего первенства страны команда из Гродно сыграет с Ислочью.

Несмотря на пандемию коронавируса, чемпионат в Беларуси стартует уже завтра, причем матчи будут проходить со зрителями на стадионах. Во всех остальных европейских странах, кроме Турции, спортивные соревнования приостановлены на неопределенный срок.