Чемпион Формулы-1: Я не буду проходить тест на коронавирус

Новости спорта:Льюис Хемилтон отказался проходить тест на коронавирус.

Пилот Мерседеса Льюис Хэмилтон опроверг информацию о своем возможном заражении после того, как какое-то время назад общался с известным актером Идрисом Эльбой, у которого обнаружили коронавирус.

"Есть определенные спекуляции по этому поводу. Я чувствую себя хорошо, никаких симптомов.

Уже прошло 17 дней с тех пор, как я находился рядом с Идрисом, так что все нормально.

Тест проходить не буду. Дважды спрашивал у врача, но у меня нет симптомов, а тестов на коронавирус не хватает, другим он нужнее", - сказал Хэмилтон.

Формула-1 уже перенесла/отменила 7 стартовых гран-при сезона.