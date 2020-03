Этот день в истории футбола: рекордное удаление Джеррарда в матче с МЮ (Видео)

22 марта 2015 года Ливерпуль принимал на своем поле Манчестер Юнайтед. Для Ливерпуля манкунианцы являются принципиальным соперником, больше ненавидят, наверное, только Эвертон.

Гости увереннее начали матч и на 14-й минуте Хуан Мата вывел "дьяволов" вперед. В перерыве наставник Ливерпуля принял решение выпустить Стивена Джеррарда вместо Адама Лалланы, однако многолетний капитан мерсисайдцев был удален уже на 38-й секунде своего пребывания на поле.

После этого Манчестер забил ещё раз, дубль оформил Мата. Ливерпуль при поддержке домашней публики сумел забить гол, но забитый мяч в исполнении Старриджа стал лишь голом престижа.

5 years ago today Steven Gerrard got sent off after 38 seconds for a tackle on Ander Herrera #LFC pic.twitter.com/ejJuRrFCIF

Помимо Лалланы, из того состава Ливерпуля в команде остался только Джордан Хендерсон.

