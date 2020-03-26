Скандального футболиста оправдали по делу об изнасиловании несовершеннолетней

Новости спорта:Теперь в тюрьму может отправиться сама девушка.

Итальянская прокуратура сняла с нападающего Брешии Марио Балотелли обвинения в изнасиловании несовершеннолетней. Об этом сообщает Sport Mediaset.

Правоохранительные органы не отыскали состава преступления в действиях футболиста, который во время выступлений за французскую Ниццу имел интимную связь с несовершеннолетней на тот момент девочкой из Виченцы.

В ходе следствия выяснилось, что перед сексом девушка убедила Балотелли, что уже достигла 18-летия. Однако спустя время она заявила, что на самом деле несовершеннолетняя, и стала требовать 100 тысяч евро за свое молчание.

Теперь прокуратура предъявила девушке обвинения в клевете и вымогательстве.