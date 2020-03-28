Обнуление сезона может вызвать у клубов проблемы с квалификацией в ЛЧ

Новости спорта:Из-за разразившейся пандемии коронавируса у футбольных ассоциаций есть несколько вариантов, что делать с окончанием сезона-2019/20.

Руководители предлагали различные варианты решения: провести плей-офф, засчитать результаты на момент первого круга, продолжить чемпионат и так далее. Также рассматривалась возможность обнуления всех результатов.

В случае последнего варианта может возникнуть ряд трудностей у лиг с распределением участников и мест в Лигу чемпионов и Лигу Европы. Об этом утверждает журналист Forbes Крис Уильямс со ссылкой на источник в УЕФА.

"Лиги, которые обнулят чемпионаты, столкнутся с трудностями с определением представителей для участия в ЛЧ и ЛЕ, особенно, если остальные доиграют сезон.

Позиция может быть такой: раз сезона не было, то никто не квалифицировался в еврокубки. Также это станет большой проблемой для подсчета коэффициентов лиг для следующих сезонов", – написал Крис Уильямс в своем Twitter.

Заметим, что на момент остановки футбольных чемпионатов лишь 13 клубов уже обеспечили себе место в следующем розыгрыше Лиги чемпионов. В список попала лишь одна команда, которая играет по системе осень-весна, остальные же разыгрывают свои чемпионаты в формате весна-осень:

Ливерпуль (Англия), Динамо-Брест (Беларусь), Динамо Тбилиси (Грузия), Дандолк (Ирландия), КР Рейкьявик (Исландия), Астана (Казахстан), ФК Рига (Латвия), Судува (Литва), Шерифф (Молдова), Мольде (Норвегия), Клаксвик (Фарерские Острова), Ильвес (Финляндия), Юргорден (Швеция), Викинг (Норвегия).

Помимо этого, также назреет вопрос у тех клубов, которые неожиданно ворвались в зону ЛЧ, такие как Лестер и Заря Луганск, однако теперь не только не будут участвовать в главном еврокубке, а могут потерять еще и призовые за нынешний сезон. Также остается неясным вопрос с абонементами, билетами и атрибутикой, которые фанаты покупали в течение сезона.

Из-за разразившейся пандемии коронавируса у футбольных ассоциаций есть несколько вариантов, что делать с окончанием сезона-2019/20.

Руководители предлагали различные варианты решения: провести плей-офф, засчитать результаты на момент первого круга, продолжить чемпионат и так далее. Также рассматривалась возможность обнуления всех результатов.

В случае последнего варианта может возникнуть ряд трудностей у лиг с распределением участников и мест в Лигу чемпионов и Лигу Европы. Об этом утверждает журналист Forbes Крис Уильямс со ссылкой на источник в УЕФА.

"Лиги, которые обнулят чемпионаты, столкнутся с трудностями с определением представителей для участия в ЛЧ и ЛЕ, особенно, если остальные доиграют сезон.

Позиция может быть такой: раз сезона не было, то никто не квалифицировался в еврокубки. Также это станет большой проблемой для подсчета коэффициентов лиг для следующих сезонов", – написал Крис Уильямс в своем Twitter.

Заметим, что на момент остановки футбольных чемпионатов лишь 13 клубов уже обеспечили себе место в следующем розыгрыше Лиги чемпионов. В список попала лишь одна команда, которая играет по системе осень-весна, остальные же разыгрывают свои чемпионаты в формате весна-осень:

Ливерпуль (Англия), Динамо-Брест (Беларусь), Динамо Тбилиси (Грузия), Дандолк (Ирландия), КР Рейкьявик (Исландия), Астана (Казахстан), ФК Рига (Латвия), Судува (Литва), Шерифф (Молдова), Мольде (Норвегия), Клаксвик (Фарерские Острова), Ильвес (Финляндия), Юргорден (Швеция), Викинг (Норвегия).

Помимо этого, также назреет вопрос у тех клубов, которые неожиданно ворвались в зону ЛЧ, такие как Лестер и Заря Луганск, однако теперь не только не будут участвовать в главном еврокубке, а могут потерять еще и призовые за нынешний сезон. Также остается неясным вопрос с абонементами, билетами и атрибутикой, которые фанаты покупали в течение сезона.