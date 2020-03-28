Скачать
Суббота, 28.03.2020
Майский бой Усика перенесен
Майский бой Усика перенесен
УПЛ назвала лучшего игрока и тренера по итогам марта
УПЛ назвала лучшего игрока и тренера по итогам марта
Жан Беленюк: Сокращение расходов на спорт будет иметь тяжелые последствия
Жан Беленюк: Сокращение расходов на спорт будет иметь тяжелые последствия
Женская сборная Украины по футболу поднялась на 26-е место в рейтинге ФИФА
Женская сборная Украины по футболу поднялась на 26-е место в рейтинге ФИФА

Обнуление сезона может вызвать у клубов проблемы с квалификацией в ЛЧ

Обнуление сезона может вызвать у клубов проблемы с квалификацией в ЛЧ
18:23 Сегодня Телеграф football.ua

Новости спорта:Из-за разразившейся пандемии коронавируса у футбольных ассоциаций есть несколько вариантов, что делать с окончанием сезона-2019/20.

Руководители предлагали различные варианты решения: провести плей-офф, засчитать результаты на момент первого круга, продолжить чемпионат и так далее. Также рассматривалась возможность обнуления всех результатов.

В случае последнего варианта может возникнуть ряд трудностей у лиг с распределением участников и мест в Лигу чемпионов и Лигу Европы. Об этом утверждает журналист Forbes Крис Уильямс со ссылкой на источник в УЕФА.

"Лиги, которые обнулят чемпионаты, столкнутся с трудностями с определением представителей для участия в ЛЧ и ЛЕ, особенно, если остальные доиграют сезон.

Позиция может быть такой: раз сезона не было, то никто не квалифицировался в еврокубки. Также это станет большой проблемой для подсчета коэффициентов лиг для следующих сезонов", – написал Крис Уильямс в своем Twitter.

У восьми игроков Вест Хэма появились симптомы коронавируса

Заметим, что на момент остановки футбольных чемпионатов лишь 13 клубов уже обеспечили себе место в следующем розыгрыше Лиги чемпионов. В список попала лишь одна команда, которая играет по системе осень-весна, остальные же разыгрывают свои чемпионаты в формате весна-осень:

Ливерпуль (Англия), Динамо-Брест (Беларусь), Динамо Тбилиси (Грузия), Дандолк (Ирландия), КР Рейкьявик (Исландия), Астана (Казахстан), ФК Рига (Латвия), Судува (Литва), Шерифф (Молдова), Мольде (Норвегия), Клаксвик (Фарерские Острова), Ильвес (Финляндия), Юргорден (Швеция), Викинг (Норвегия).

Помимо этого, также назреет вопрос у тех клубов, которые неожиданно ворвались в зону ЛЧ, такие как Лестер и Заря Луганск, однако теперь не только не будут участвовать в главном еврокубке, а могут потерять еще и призовые за нынешний сезон. Также остается неясным вопрос с абонементами, билетами и атрибутикой, которые фанаты покупали в течение сезона.

Из-за разразившейся пандемии коронавируса у футбольных ассоциаций есть несколько вариантов, что делать с окончанием сезона-2019/20.

Руководители предлагали различные варианты решения: провести плей-офф, засчитать результаты на момент первого круга, продолжить чемпионат и так далее. Также рассматривалась возможность обнуления всех результатов.

В случае последнего варианта может возникнуть ряд трудностей у лиг с распределением участников и мест в Лигу чемпионов и Лигу Европы. Об этом утверждает журналист Forbes Крис Уильямс со ссылкой на источник в УЕФА.

"Лиги, которые обнулят чемпионаты, столкнутся с трудностями с определением представителей для участия в ЛЧ и ЛЕ, особенно, если остальные доиграют сезон.

Позиция может быть такой: раз сезона не было, то никто не квалифицировался в еврокубки. Также это станет большой проблемой для подсчета коэффициентов лиг для следующих сезонов", – написал Крис Уильямс в своем Twitter.

Заметим, что на момент остановки футбольных чемпионатов лишь 13 клубов уже обеспечили себе место в следующем розыгрыше Лиги чемпионов. В список попала лишь одна команда, которая играет по системе осень-весна, остальные же разыгрывают свои чемпионаты в формате весна-осень: 

Ливерпуль (Англия), Динамо-Брест (Беларусь), Динамо Тбилиси (Грузия), Дандолк (Ирландия), КР Рейкьявик (Исландия), Астана (Казахстан), ФК Рига (Латвия), Судува (Литва), Шерифф (Молдова), Мольде (Норвегия), Клаксвик (Фарерские Острова), Ильвес (Финляндия), Юргорден (Швеция), Викинг (Норвегия).

Помимо этого, также назреет вопрос у тех клубов, которые неожиданно ворвались в зону ЛЧ, такие как Лестер и Заря Луганск, однако теперь не только не будут участвовать в главном еврокубке, а могут потерять еще и призовые за нынешний сезон. Также остается неясным вопрос с абонементами, билетами и атрибутикой, которые фанаты покупали в течение сезона.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

УЕФА, Футбол, Новости футбола, Коронавирус.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Легенда бокса: Коронавирус создали сумасшедшие ученые
02 Андрей Шевченко находится в Лондоне
03 Футболист вышел из комы через 2 года и 9 месяцев
04 Ломаченко: Спорсмены, не сдавайтесь
05 Минай в полуфинале Кубка Украины с Динамо хочет сыграть в Ужгороде
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь