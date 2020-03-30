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Гризманн хочет заполучить седьмой номер в Барселоне

Гризманн хочет заполучить седьмой номер в Барселоне
19:20 Сегодня Телеграф

Новости спорта:В Мадриде Антуан играл именно с этой цифрой на спине.

Французский нападающий каталонской "Барселоны" Антуан Гризманн рассказал о пребывании на карантине. Цитирует форварда издание Mundo Deportivo.

"Я бы хотел получить седьмой номер".

"Моя изоляция проходит хорошо, но я невероятно скучаю по футболу. Без понятия, когда соревнования продолжатся, не знаю, когда мы продолжим тренироваться. Также я расстроен из-за переноса ЕВРО-2020, но для нас это к лучшему, ведь у сборной Франции травмировалось много футболистов по ходу сезона".

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Отметим, что когда Антуан только присоединился к "Барселоне", то седьмой номер был в распоряжении Филипе Коутиньо.

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Все по теме:

ФК Барселона, Ла Лига, Примера, Антуан Гризманн.
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