Гризманн хочет заполучить седьмой номер в Барселоне

Новости спорта:В Мадриде Антуан играл именно с этой цифрой на спине.

Французский нападающий каталонской "Барселоны" Антуан Гризманн рассказал о пребывании на карантине. Цитирует форварда издание Mundo Deportivo.

"Я бы хотел получить седьмой номер".

"Моя изоляция проходит хорошо, но я невероятно скучаю по футболу. Без понятия, когда соревнования продолжатся, не знаю, когда мы продолжим тренироваться. Также я расстроен из-за переноса ЕВРО-2020, но для нас это к лучшему, ведь у сборной Франции травмировалось много футболистов по ходу сезона".

Отметим, что когда Антуан только присоединился к "Барселоне", то седьмой номер был в распоряжении Филипе Коутиньо.