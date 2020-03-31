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Вацко назвал "клоунадой" зарплату 20 тысяч евро в месяц для Гримма

Вацко назвал "клоунадой" зарплату 20 тысяч евро в месяц для Гримма
07:48 Сегодня Телеграф isport.ua Фото: Твиттер

Новости спорта:По мнению эксперта, специалист не проделал нужную работу на своем посту.

Украинский журналист Виктор Вацко в прямой трансляции с Игорем Цыганыком на YouTube-канале Вацко Live рассказал, что президент УПЛ Томас Гримм не сделал ничего полезного на своем посту.

"Гримм, когда подписывал контракт с Премьер-лигой, должен был знать о конкуренции. По крайней мере, если он не знал этих раскладов, тогда... Нет, не он клоун. Те, кто платили ему 20 000 евро в месяц - клоуны".

"Он был как нейтральный человек в этой борьбе. Это его слова. Весь украинский футбол хотел нейтральное лицо на этом посту. Но одно дело – нейтральная лицо, а другое – компетентное. Лицо, имеющее достаточно авторитета, чтобы посадить за стол всех и достичь консенсуса", - сказал Вацко.

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Напомним, Томас Гримм занимал должность президента УПЛ с апреля 2018 года и не будет баллотироваться на второй срок.

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Чемпионат Украины, УПЛ, Виктор Вацко, УАФ, Томас Гримм.
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