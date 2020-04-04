Срна рассказал, что пишет свою автобиографию

Новости спорта:Хорват Дарио Срна обещает порадовать интересными историями в своей книге.

Экс-игрок "Шахтера", а ныне ассистент главного тренера Дарио Срна обещает вскоре выпустить свою автобиографию, где поделится эксклюзивными подробностями.

"Автобиография уже пишется, но я постоянно добавляю туда новые истории. Надеюсь, скоро книгу закончим, и нужно выбрать хороший период, чтобы ее презентовать. Будет очень интересно, потому что я рассказал некоторые вещи, которых никто не знает".

"Может быть, с помощью этой книги люди узнают меня с другой стороны", - сказал Срна.

Ранее Срна рассказал, что хочет свою последнюю игру в футболке Шахтера провести на Донбасс Арене.