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Суббота, 04.04.2020
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Срна рассказал, что пишет свою автобиографию

Срна рассказал, что пишет свою автобиографию
20:00 Сегодня Телеграф sport.ua

Новости спорта:Хорват Дарио Срна обещает порадовать интересными историями в своей книге.

Экс-игрок "Шахтера", а ныне ассистент главного тренера Дарио Срна обещает вскоре выпустить свою автобиографию, где поделится эксклюзивными подробностями.

"Автобиография уже пишется, но я постоянно добавляю туда новые истории. Надеюсь, скоро книгу закончим, и нужно выбрать хороший период, чтобы ее презентовать. Будет очень интересно, потому что я рассказал некоторые вещи, которых никто не знает".

"Может быть, с помощью этой книги люди узнают меня с другой стороны", - сказал Срна.

Ранее Срна рассказал, что хочет свою последнюю игру в футболке Шахтера провести на Донбасс Арене.

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ФК Шахтер, Футбол, Дарио Срна, Новости футбола.
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