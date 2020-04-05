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"Хороший уровень": Лунин оценил вратарские способности Куртуа

"Хороший уровень": Лунин оценил вратарские способности Куртуа
07:49 Сегодня Телеграф isport.ua Фото: Instagram

Новости спорта:Украинский вратарь Андрей Лунин высказался касательно коллеги по вратарскому цеху.

Вратарь Овьедо и сборной Украины Андрей Лунин, который принадлежит мадридскому Реалу, высказался касательного первого номера "сливочных" Тибо Куртуа.

"У Тибо хороший уровень, это очевидно. Без сильных качеств он бы не играл за Мадрид, мне много чего в нем нравится.

К примеру, Куртуа очень высокий, почти два метра, может, даже выше меня. Мне очень импонирует, как он пользуется своим ростом", - приводит его слова Madridista Real.

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ФК Реал, Футбол, Новости футбола, Андрей Лунин.
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