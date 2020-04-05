Как Вернидуб опозорился в Беларуси: обзор матча Шахтер - Неман (Видео)

В рамках третьего тура белорусского первенства солигорский Шахтер расписал "мировую" с Нееманом из Гродно.
В матче преимущество было за хозяевами, однако клуб Юрия Вернидуба не смог реализовать свое доминирование.
Обзор матча:
Шахтер - Неман 0:0
Шахтер: Гутор – Матвейчик, Бурко, Политевич, Сачивко – Кендыш, Баланович, Подстрелов – Диасамидзе (Лисакович 85), Лулаку (Бодул 62), Иванович (Шиндагоридзе 69).
Неман: Дударь – Кантария, Васильев, Слабашевич, Стойкович – Кадимян (Яцкевич 88), Забелин, Якимов – Марушич (Иванов 81), Легчилин (Вегериа 83), Рассадкин.