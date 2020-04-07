Молодому игроку Динамо подарили BMW за 3 миллиона

Новости спорта:18-летний игрок Динамо похвастался подаренным BMW.

18-летний полузащитник столичного "Динамо" Евгений Рязанцев похвастался в социальных сетях полученным в подарок от родителей автомобилем BMW, стоимость которого может достигать почти 3 млн гривен.

Фото с собой и с подарком футболист разместил в Instagram.

В комментарии к снимку игрок киевского клуба написал: "Девочка любит буквы BMW. Благодарю родителей за подарок".

Посмотреть эту публикацию в Instagram Девочка любит буквы BMW благодарю родителей за подарок Публикация от Yevhenii Riazantsev (@yevheniiriazantsev) 6 Апр 2020 в 1:42 PDT

По оценкам СМИ, стоимость нового BMW 750Li 4.4 у официального дилера на сегодняшний день составляет почти 2,8 миллиона гривен.