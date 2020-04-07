Молодому игроку Динамо подарили BMW за 3 миллиона

18-летний полузащитник столичного "Динамо" Евгений Рязанцев похвастался в социальных сетях полученным в подарок от родителей автомобилем BMW, стоимость которого может достигать почти 3 млн гривен.
Фото с собой и с подарком футболист разместил в Instagram.
В комментарии к снимку игрок киевского клуба написал: "Девочка любит буквы BMW. Благодарю родителей за подарок".
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По оценкам СМИ, стоимость нового BMW 750Li 4.4 у официального дилера на сегодняшний день составляет почти 2,8 миллиона гривен.