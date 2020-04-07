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Молодому игроку Динамо подарили BMW за 3 миллиона

Молодому игроку Динамо подарили BMW за 3 миллиона
17:02 Сегодня Телеграф terrikon.com Фото: Твиттер

Новости спорта:18-летний игрок Динамо похвастался подаренным BMW.

18-летний полузащитник столичного "Динамо" Евгений Рязанцев похвастался в социальных сетях полученным в подарок от родителей автомобилем BMW, стоимость которого может достигать почти 3 млн гривен.

Фото с собой и с подарком футболист разместил в Instagram.

В комментарии к снимку игрок киевского клуба написал: "Девочка любит буквы BMW. Благодарю родителей за подарок".

 
 
 
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Девочка любит буквы BMW благодарю родителей за подарок

Публикация от Yevhenii Riazantsev (@yevheniiriazantsev)

У Гвардиолы умерла мать от коронавируса

По оценкам СМИ, стоимость нового BMW 750Li 4.4 у официального дилера на сегодняшний день составляет почти 2,8 миллиона гривен.

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Сборная Украины, УПЛ, ФК Динамо (Киев), Евгений Рязанцев.
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