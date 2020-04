В Китае построят суперстадион в форме цветка лотоса (Фото, Видео)

По данным Sky Sports, спортивная арена рассчитана на 100 тыс. мест и 168 VIP-лож. Стоимость строительства оценивается в € 1,5 млрд. Сдача сооружения в эксплуатацию планируется в конце 2022 года.

Стадион будет выполнен в форме цветка лотоса. Проект разработал дизайнер Хасан Сайед.

"Гуанчжоу Эвергранд" был основан 1954 году. В последние годы одним из крупнейших акционеров команды является интернет-компания "Алибаба Групп", которая работает в сфере интернет-коммерции. Общая рыночная стоимость акций компании на начало 2020 года превысила $ 600 млрд.

Animation of Guangzhou Evergrande's new stadium: The BGM is My motherland and I, a song promoted by the state for the 70th anniversary of the founding of the PRC last year. The choice of BGM demonstrates their political sensitiveness(again):link business to nationalist sentiment. pic.twitter.com/pB0s82VYa0

