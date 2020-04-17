МЮ нацелился на экс-звезду Реала

Новости спорта:Еще один манчестерский клуб заинтересовался в колумбийском полузащитнике.

Хавбек мадридского Реала и сборной Колумбии Хамес Родригес в следующее межсезонье может продолжить карьеру в Манчестер Юнайтед.

Как утверждает Sport.es, футболист имеет мало шансов остаться "Королевском клубе", поэтому послал своего агента искать ему новую команду.

Также сообщается, что в Мадриде хотят разгрузить зарплатную ведомость на фоне пандемии коронавируса, поэтому не собираются продлевать контракт с 28-летнем колумбийцем.

Отметим, что в нынешнем сезоне Родригес провел 13 поединков и забил 1 гол.