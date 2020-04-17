Источник: ФК Колос на 20% сократил зарплаты

Новости спорта:Во многих клубах не получали зарплату последние полтора месяца.

Журналист "Футбольного формата" Олег Ящук рассказал о снижении зарплат в ряде клубов УПЛ.

"В "Колосе" из-за карантина на 20% сократили зарплаты. Это точно, позавчера им уже дали.

В "Карпатах" ничего не платят уже в течение трех месяцев.

Во многих клубах не получали зарплату последние полтора месяца", - сказал Ящук.

Напомним, руководство ПФК "Львов" первым из всех клубов украинской Премьер-лиги пошло на вынужденное сокращение зарплат игрокам.

В середине марта из-за пандемии коронавируса бессрочно приостановили все футбольные соревнования в Украине. Украинская ассоциация футбола не рассматривает вариант с досрочным завершением сезона.