Шахтер готовиться к возобновлению тренировочного процесса

Донецкий Шахтер планирует вернуться к тренировочному процессу со вторника.
Об этом в эфире португальского SIC Noticias заявил главный тренер команды Луиш Каштру. По мнению наставника Горняков, футболистам Шахтера следует дать «ментальное здоровье повседневной жизни».
Ранее о сценарии с тренировками Шахтера по одному игроку на половину поля рассказывал ассистент главного тренера Горняков Луиша Каштру Дарио Срна.
Напомним, все футбольные соревнования в Украине были приостановлены на неопределенный срок в связи с пандемией коронавирусной болезни COVID-19.