Шахтер готовиться к возобновлению тренировочного процесса

Новости спорта:Игрокам пора вернуть "ментальное здоровье повседневной жизни".

Донецкий Шахтер планирует вернуться к тренировочному процессу со вторника.

Об этом в эфире португальского SIC Noticias заявил главный тренер команды Луиш Каштру. По мнению наставника Горняков, футболистам Шахтера следует дать «ментальное здоровье повседневной жизни».

Ранее о сценарии с тренировками Шахтера по одному игроку на половину поля рассказывал ассистент главного тренера Горняков Луиша Каштру Дарио Срна.

Напомним, все футбольные соревнования в Украине были приостановлены на неопределенный срок в связи с пандемией коронавирусной болезни COVID-19.