Официально: Чемпионат Польши по футболу возобновят

Новости спорта:В Польше возобновят чемпионат страны по футболу в конце мая.

Чемпионат Польши по футболу будет возобновлен в конце следующего месяца.

Об этом информирует официальный сайт федерации.

Сезон будет возобновлен с 30-го мая по 6-е июня. Помимо этого, с 27-го мая возобновлятся матчи национального кубка.

KOMUNIKAT Departament Rozgrywek Krajowych PZPN informuje o datach wznowienia rozgrywek @PZPNPuchar oraz @_1liga_ i 2. ligi. Szczegóły -> https://t.co/6zKVMYbjOF pic.twitter.com/QOTNmXTROD — PZPN (@pzpn_pl) April 21, 2020

Также президент футбольного союза страны Збигнев Бонек сообщил Onet Sport, что игры будут проходить без зрителей.

Напомним, во вторник, 21 апреля, состоялась видеоконференция, во время которой руководство УЕФА представило 55-ти ассоциациям информацию о вариантах продолжения сезона.