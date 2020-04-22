Футбольный матч Украина - Италия отменен из-за коронавируса

Новости спорта:Поединок должен был пройти 3 июня.

3 июня сборная Украины U-21 должна была на выезде провести товарищеский матч против ровесников из Италии.

Сегодня Украинская ассоциация футбола (УАФ) официально сообщила о том, что поединок отменен из-за пандемии коронавируса.

Таким образом, следующий сбор молодежной сборной Украины запланирован на 31 августа. 4 и 8 сентября команда Руслана Ротаня проведет матчи отбора на Евро-2021 против Дании и Финляндии соответственно.

Ранее Андрей Пятов рассказал, что на Ярослава Ракицкого вылилось много грязи.