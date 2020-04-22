Одноклубник Малиновского больше месяца болеет на коронавирус

Новости спорта:Марко Спортьелло не может излечиться от коронавируса.

Вратарь итальянской Аталанты Марко Спортьелло повторно сдал тест на коронавирус, который вновь оказался положительным. Об этом сообщает La Gazzetta dello Sport.

Более одного месяца назад Спортьелло впервые сдал тест. После этого футболист все время был на самоизоляции.

На данный момент его состояние оценивается как стабильное. Так как тест оказался положительным, кипер продолжит находится дома.

Стоит отметить, что Марко Спортьелло - резервный вратарь бергамского клуба. В текущем сезоне на его счету три матча.

Напомним, хавбека Динамо напугало то, как проходят тест на коронавирус.