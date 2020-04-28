Легендарный вратарь сборной Германии переболел коронавирусом

Новости спорта:Футболист без проблем перенес болезнь.

Легендарный вратарь сборной Германии и лондонского Арсенала Йенс Леманн переболел коронавирусом. Об этом футболист рассказал в интервью изданию Bild.

"Да, я заболел в середине марта и страдал от кашля и легкой лихорадки в течение полутора дней. В течении двух недель мне заявили, что я здоров.

Я перенес коронавирус намного легче, чем грипп. Но советую людям, подверженным риском, быть аккуратными.

Я понял, что если ты придерживаешься здорового образа жизни, ты остаешься здоровым", - признался Леман.