Легендарный вратарь сборной Германии переболел коронавирусом

Легендарный вратарь сборной Германии и лондонского Арсенала Йенс Леманн переболел коронавирусом. Об этом футболист рассказал в интервью изданию Bild.
"Да, я заболел в середине марта и страдал от кашля и легкой лихорадки в течение полутора дней. В течении двух недель мне заявили, что я здоров.
Я перенес коронавирус намного легче, чем грипп. Но советую людям, подверженным риском, быть аккуратными.
Я понял, что если ты придерживаешься здорового образа жизни, ты остаешься здоровым", - признался Леман.