Новости спорта:Мадридский клуб хочет получить за колумбийца 40 миллионов евро

Нынешним летом "Реал" хочет избавиться от Хамеса Родригеса, который получает мало игровой практики в команде Зинедина Зидана.

За колумбийского полузащитника руководство "Реала" хочет получить 40 миллионов евро.

Главным претендентом на Родригеса сейчас считается "Эвертон". Английский клуб сейчас возглавляет Карло Анчелотти, который уже работал с Родригесом в "Реале" в 2014-2015 годах.

Также колумбийцем интересуется "Интер Майами" Дэвида Бекхэма.

В нынешнем сезоне Родригес провел за "Реал" всего 13 матчей во всех турнирах. В них он забил 1 гол и сделал 2 голевые передачи.