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Милан, Рома и Лацио нацелились на звездного голландца

Милан, Рома и Лацио нацелились на звездного голландца
17:46 Сегодня Телеграф ua-football.com

Новости спорта:Мемфис Депай может сменить клубную прописку.

"Милан", "Рома" и "Лацио" интересуются форвардом "Лиона" Мемфисом Депаем, сообщает Calciomercato.

Ранее стало известно, что Депай не принял несколько предложений по новому контракту от "Лиона".

В текущем сезоне за "Лион" Депай принял участие в 18 матчах во всех турнирах, стал автором 14 забитых мячей и отдал 2 результативные передачи. Действующий контракт Депая с французским клубом рассчитан до лета 2021 года.

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Напомним, что в декабре 2019 года игрок получил серьёзную травму, в связи с чем пропустил большую часть сезона.

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ФК Лион, Футбол, Новости футбола, Мемфис Депай.
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