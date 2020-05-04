Игрок Динамо поздравил пса: Ты не просто собака, а целая личность

Новости спорта:Футболист составил трогательную речь.

Вингер киевского Динамо Виктор Цыганков в своем Instagram-аккаунте трогательно поздравил с днем рождения своего пса.

"Помню, как брали тебя совсем маленьким щенком, а уже сегодня тебе исполняется год. Прекрасный, счастливый и незабываемый год с чувственным и любящим малышом.

Как мало тебе нужно для счастья – всего лишь, чтобы кормили, выгуливали и любили. Оставайся всегда собой, ведь мы убедились, что ты не просто собака, а целая личность. Любим тебя", - написал футболист.

Напомним, ранее Цыганков подколол своего пса - собака ответила в комментариях под постом.