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Игрок Динамо поздравил пса: Ты не просто собака, а целая личность

Игрок Динамо поздравил пса: Ты не просто собака, а целая личность
17:32 Сегодня Телеграф isport.ua

Новости спорта:Футболист составил трогательную речь.

Вингер киевского Динамо Виктор Цыганков в своем Instagram-аккаунте трогательно поздравил с днем рождения своего пса.

"Помню, как брали тебя совсем маленьким щенком, а уже сегодня тебе исполняется год. Прекрасный, счастливый и незабываемый год с чувственным и любящим малышом.

Как мало тебе нужно для счастья – всего лишь, чтобы кормили, выгуливали и любили. Оставайся всегда собой, ведь мы убедились, что ты не просто собака, а целая личность. Любим тебя", - написал футболист.

 
 
 
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Помню,как брали тебя совсем маленьким щеночком ,а уже сегодня тебе исполняется год.Прекрасный,счастливый и незабываемый год с чувственным и любящим малышом. Как мало тебе нужно для счастья - всего лишь,чтоб кормили , выгуливали и любили . Оставайся всегда собой,ведь мы убедились,что ты не просто собака,а целая личность.Любим тебя P.S. : вторая фотография из разряда (когда фотогеничность - наше второе имя).

Публикация от Viktor Tsygankov (@viktortsygankov)

Сборная победителей Лиги чемпионов

Напомним, ранее Цыганков подколол своего пса - собака ответила в комментариях под постом.

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Все по теме:

Чемпионат Украины, УПЛ, ФК Динамо (Киев), Виктор Цыганков.
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