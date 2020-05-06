В Польше футбольным клубам разрешили групповые тренировки

Новости спорта:Команды могут вернуться на тренировочные базы с 6 мая.

Польский футбольный союз принял решение позволить возобновить групповые тренировки шести польским клубам. Как сообщается на официальном сайте союза, игроки могут начать тренировки с 6 мая.

Так, на тренировочные базы могут вернуться футболисты Шленска, Пяста, Ракува, Гурника, Заглембе и Погони, поскольку уже прошли тестирование на коронавирус. Что касается других команд, то их тестирование продолжается, а до решения медицинской комиссии игроки должны заниматься индивидуально.

Ожидается, что матчи польского чемпионата возобновятся в конце мая.

Ранее сообщалось, что Бундеслига может возобновить сезон 15 мая.