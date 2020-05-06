Фабрегас призвал не списывать со счетов Азара в Реале

Бывший полузащитник Челси Сеск Фабрегас порассуждал о карьере своего экс-одноклубника Эдена Азара в Реале.
"Азар провел несколько хороших матчей за Реал, но иногда мне казалось, что он не в своей тарелке. Но нужно понимать, что у Эдена всегда были сложности, когда начинался сезон.
Несмотря на это, я предсказываю ему успешное будущее", - приводит слова Фабрегаса RTVE.
Напомним, Азар перебрался в Реал из Челси летом 2019 года. В текущем сезоне бельгийский вингер провел за клуб 15 матчей, забив один мяч и отдав пять результативных передач.