Фабрегас призвал не списывать со счетов Азара в Реале

Новости спорта:Сеск Фабрегас поддержал бывшего партнера по Челси.

Бывший полузащитник Челси Сеск Фабрегас порассуждал о карьере своего экс-одноклубника Эдена Азара в Реале.

"Азар провел несколько хороших матчей за Реал, но иногда мне казалось, что он не в своей тарелке. Но нужно понимать, что у Эдена всегда были сложности, когда начинался сезон.

Несмотря на это, я предсказываю ему успешное будущее", - приводит слова Фабрегаса RTVE.

Напомним, Азар перебрался в Реал из Челси летом 2019 года. В текущем сезоне бельгийский вингер провел за клуб 15 матчей, забив один мяч и отдав пять результативных передач.