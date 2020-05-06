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Фабрегас призвал не списывать со счетов Азара в Реале

Фабрегас призвал не списывать со счетов Азара в Реале
16:35 Сегодня Телеграф isport.ua

Новости спорта:Сеск Фабрегас поддержал бывшего партнера по Челси.

Бывший полузащитник Челси Сеск Фабрегас порассуждал о карьере своего экс-одноклубника Эдена Азара в Реале.

"Азар провел несколько хороших матчей за Реал, но иногда мне казалось, что он не в своей тарелке. Но нужно понимать, что у Эдена всегда были сложности, когда начинался сезон.

Несмотря на это, я предсказываю ему успешное будущее", - приводит слова Фабрегаса RTVE.

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Напомним, Азар перебрался в Реал из Челси летом 2019 года. В текущем сезоне бельгийский вингер провел за клуб 15 матчей, забив один мяч и отдав пять результативных передач.

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ФК Реал, Футбол, Сеск Фабрегас, Эден Азар, Новости футбола.
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