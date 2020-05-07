Франков заявил о конфликте интересов Шахтера и Метревели

Новости спорта:Специалист высказался об одном из кандидатов на пост президента Премьер-лиги.

Главный редактор журнала «Футбол» Артем Франков в эфире своего YouTube-канала рассказал о намерении Михаила Метревели стать президентом Премьер-лиги.

«Он причастен к определенному роду деятельности, которая, на мой взгляд, не совместима с постом президента Премьер-лиги. Формально или неформально, но он занимается интересами ряда футболистов. Это – конфликт интересов.

Для меня позиция клуба «Шахтер», который «вписался» за Метревели, честно говоря, непонятна. Не говоря уже о том, что Михаил Метревели для меня ни в коем случае не выглядит независимым кандидатом.

Я воспринимаю эту ситуацию так: у «Шахтера» очень серьезный кадровый голод. То есть, у него не на кого положиться, некого поддержать. Это мое видение этой политики», - сказал Франков.