Лацио не станет удерживать Милинковича-Савича, игрок сможет перейти в МЮ

Новости спорта:Сербом также интересуются ПСЖ и Челси.

Лацио не будет удерживать полузащитника Сергея Милинковича-Савича, если тот захочет сменить клуб.

Наиболее вероятным претендентом на серба считается Манчестер Юнайтед, также интерес к хавбеку приписывали ПСЖ и Челси.

Сергея активно провожали на Олд Траффорд летом прошлого года, но трансфер так и не состоялся. В зимнее трансферное окно манкунианцы подписали хавбека Спортинга Бруну Фернандеша.

В нынешнем сезоне Милинкович-Савич забил 5 голов и отдал 7 результативных передач в 31 матче Лацио во всех турнирах.