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Игроки Шахтера пройдут тесты на коронавирус перед тренировками

Игроки Шахтера пройдут тесты на коронавирус перед тренировками
09:11 Сегодня Телеграф Спорт Арена

Новости спорта:Завтра Горняки сдадут тесты на коронавирус.

Шахтер вернется к полноценным тренировкам в пятницу, 15 мая.

Завтра же Горняки на клубной базе сдадут тесты на коронавирус, процесс продлится до 14:00.

На прошлой неделе Шахтер поддержал идею доиграть оставшиеся матчи нынешнего сезона в Киеве. Вместе с чемпионом Украины к такому варианту склоняются Динамо, Десна и Колос.

На вынужденный перерыв в чемпионате, вызванный пандемией COVID-19, команда Луиша Каштру ушла в роли лидера, опережая Зарю и Динамо на 14 очков.

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Клубы украинской Премьер-лиги планируют возобновить розыгрыш национального первенства 30 мая. Завершить сезон хотят до конца июля.

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ФК Шахтер, Чемпионат Украины, УПЛ, Карантин, ФК Динамо (Киев).
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