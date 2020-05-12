Игроки Шахтера пройдут тесты на коронавирус перед тренировками

Новости спорта:Завтра Горняки сдадут тесты на коронавирус.

Шахтер вернется к полноценным тренировкам в пятницу, 15 мая.

Завтра же Горняки на клубной базе сдадут тесты на коронавирус, процесс продлится до 14:00.

На прошлой неделе Шахтер поддержал идею доиграть оставшиеся матчи нынешнего сезона в Киеве. Вместе с чемпионом Украины к такому варианту склоняются Динамо, Десна и Колос.

На вынужденный перерыв в чемпионате, вызванный пандемией COVID-19, команда Луиша Каштру ушла в роли лидера, опережая Зарю и Динамо на 14 очков.

Клубы украинской Премьер-лиги планируют возобновить розыгрыш национального первенства 30 мая. Завершить сезон хотят до конца июля.