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Умер обладатель пяти титулов Реала

Умер обладатель пяти титулов Реала
12:31 Сегодня Телеграф ua-football.com

Новости спорта:В возрасте 71-го года ушел из жизни Франсиско Хавьер Агилар Гарсия, больше известный как Ико Агилар.

Он играл за "Реал" (Мадрид) с 1971-го до 1979-го годов включительно. В течение восьми сезонов Ико Агилар провел 190 поединков в "сливочной" форме, забил 50 голов. 144 матча и 34 гола пришлись на Ла Лигу, 28 матчей и одиннадцать голов состоялись в Кубке Короля, восемь матчей и один гол – Кубок европейских чемпионов, четыре матча и один гол – Суперкубок УЕФА, а еще шесть поединков (три гола) провел в Кубке УЕФА.

Он родился 26-го марта 1949-го года и сначала занимался гандболом. Но тренер Лауреано Руис разглядел в нем задатки именно к футболу, способствуя тому, что парень сконцентрировался на игре номер один. Играл за "Расинг" в третьем дивизионе, затем повысился с командой в Сегунду. Стал автором двухтысячного гола "Расинга". Его заметил мадридский "Реал" и в 1971-м году он стал игроком этой команды вместе еще с двумя одноклубниками из "Расинга". То соглашение помогло клубу из Сантандера, по одним сведениям, сохранить в своей собственности стадион, по другим – избежать банкротства, ведь на тот момент у "Расинга" были долги.

Играл на позиции вингера. В итоге выиграл с "Реалом" пять титулов чемпиона Ла Лиги, а также два Кубка Испании. После восьми сезонов в Мадриде перебрался в "Спортинг", а заканчивал карьеру в "Райо Вальекано". Позже работал тренером.

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Немного, но играл за сборную Испании и даже забивал в ее составе.

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УЕФА, ФИФА, ФК Реал Мадрид, Ико Агилар.
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