Холанд: Трансфер в Реал? Я сосредотачиваюсь на своей игре

Новости спорта:Норвежец отметил, что сейчас он сосредоточен исключительно на своей игре.

Нападающий дортмундской Боруссии Эрлинг Холанд прокомментировал информацию о возможном переходе в Реал.

"Трансфер в Реал? Я сосредотачиваюсь на своей игре, а не на всех этих слухах. Я думаю о том, чтобы выполнять свою работу. Это то, что мне нравится больше всего.

Да, я потрясающе начал карьеру в Боруссии. Я концентрируюсь на работе, чтобы каждый день улучшать свою игру", - цитирует норвежца Goal со ссылкой на Sky Sports.

Напомним, Холанд перешел в Боруссию в январе 2020 года из РБ Зальцбург. В текущем сезоне нападающий провел за немецкий клуб 11 матчей во всех турнирах, забив 12 мячей и отдав два ассиста.