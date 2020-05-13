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Возвращение УПЛ может быть отложено

Возвращение УПЛ может быть отложено
15:00 Сегодня Телеграф ua-football.com Фото: УПЛ

Новости спорта:Украинский футбол 30 мая вряд ли вернется.

Возвращение украинской Премьер-лиги может быть отложено ещё на неделю. Об этом сообщает UA-Футбол из собственных источников.

В настоящий момент профессиональные команды Украины уже могут приступить к тренировкам, однако существует ряд ограничений. Следующее послабление карантина может состояться 22 мая, что расширит возможности клубов для тренировок и проведения контрольных матчей. В таком случае, подготовиться к возобновлению УПЛ в последних числах весны команды не успевают.

Украинская ассоциация футбола уже направила письма в МОЗ, чтобы получить разъяснения, как будут проходить футбольные турниры. Кроме того, в Доме футбола хотят получить от МОЗ разрешение на посещение матчей ограниченному числу болельщиков до нескольких сотен.

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Напомним, изначально планировалось возобновить УПЛ 30 мая, а завершить сезон 13 июля. Сейчас эти даты придётся немного сдвинуть.

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МОЗ, Футбол, УПЛ, Новости футбола, Коронавирус.
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